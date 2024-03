Bruno Gagliasso adota novo visual e web reage: -Bruce Willis dos trópicos

Bruno Gagliasso usou as redes para mostrar o resultado de seu novo visual. O ator fez piada com sua careca e resgatou alguns personagens da televisão que também são carecas. A mudança, no entanto, tem uma razão: Gagliasso adotou o novo visual para sua nova empreitada, Por um Fio, longa baseado no livro homônimo de Drauzio Varella. O ator vai viverá Fernando, irmão de Drauzio, que morreu de câncer de pulmão.

- Minha nova personalidade é ser careca, iniciou ele na legenda da publicação.

- Uma comida? Pão careca. Um parente? Tio Chico. Um filme? Serra Pelada. Uma novela? Brilhante. Um petisco? Azeitona. Uma fruta? Coco. Um vilão? Lex Lutor. Um movimento social? Sem teto. Uma parte do corpo? Dedão. Um número? Zero. Continuem?, escreveu o apresentador na legenda.

Missão cumprida. As filmagens de Por Um Fio acabaram, mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho.