São Bernardo Plaza promove feira de adoção de cães e gatos

O São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC, realiza no próximo domingo (31) a terceira edição de 2024 do Evento de Adoção de Cães e Gatos. A ação faz parte do calendário fixo do shopping e acontece mensalmente, recebendo pets que estão em busca de um novo lar. A feira de adoção acontece das 12h às 18h, no Acesso A – Piso L0.

Para realizar a adoção e garantir um novo amigo de quatro patas, basta o adotante comparecer ao shopping com comprovante de endereço e documento original com foto. Ao ser adotado e receber um novo lar, o pet ganha alguns mimos disponibilizados por parceiros. São eles: