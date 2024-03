Yasmin Brunet revela com quem já falou dos ex-participantes do BBB24

Depois de sair do BBB24, Yasmin Brunet já conseguiu bater um papo com alguns dos seus ex-colegas de confinamento. A modelo revelou por meio da já tradicional caixinha de perguntas quem foram eles.

Para a alegria dos fãs dessa amizade, Wanessa Camargo foi uma das participantes com quem Yasmin já conversou. Já outros nomes como Rodriguinho e Nizam que diziam querer explicar a situação em que comentaram sobre o corpo da sister, ficaram de fora:

- Eu já conversei com algumas pessoas. Já falei com a Lopes, com a Camargo, com o Michel, com a Raquele, com a Leidy. Estão me lembrando, acho que foi isso. Talvez eu tenha esquecido de alguém, mas eu falei com essas pessoas até agora.

Outra pergunta sobre o confinamento é do que Brunet sentia falta agora que não estava mais na casa mais vigiada do Brasil:

- Eu sinto falta da casa toda. E de tudo que rolava lá, eu sinto muita falta das provas, porque era muito divertido. Não conseguia ganhar nada, mas era muito divertido, eu morria de ir. E festas, eu sinto muita falta das festinhas.

Como o BBB não é uma colônia de férias, nem só de boas memórias vivem os ex-participantes. Para a filha de Luiza Brunet, por exemplo, as brigas não são algo de que se orgulhe.

- Eu me arrependo de ter me exaltado demais nas brigas, e, ao mesmo tempo, mais para o final, eu já estava tão cansada, porque lá é um cansaço mental tão grande, que eu não tinha mais argumento para as brigas.