Lexa fala sobre doença autoimune: -Tomo remédio todos os dias e vai ser assim para o resto da minha vida

Lexa usou seu Instagram para responder algumas perguntas dos seguidores. A cantora foi questionada sobre como cuidava da tireoide de Hashimoto, doença autoimune descoberta por ela no ano passado e revelada durante sua participação em um podcast.

- Eu descobri que tinha tireoidite de Hashimoto no ano passado através de exames e a partir disso passei a me cuidar. Melhorei minha dieta relacionada a ingestão de glúten, vi que sou intolerante a lactose e assim evito os dois o máximo que eu posso. Tomo remédio todos os dias e vai ser assim para o resto da minha vida., contou ela.

A tireoidite de Hashimoto é uma doença que causa hipotireoidismo, distúrbio hormonal que pode provocar aumento de peso, cansaço e pele ressecada.

Ainda neste sábado, dia 30, a cantora aproveitou para celebrar o aniversário de Anitta, que completa 31 anos de idade.

- Hoje é aniversário da minha amiga que eu TANTO amo Anitta. E eu amo tantas coisas nela? sua energia, sua alegria, sua família, sua amizade (sim, ela é amiga REAL) anitta é minha parceira perfeita de viagem, minha amiga/irmã. E quando dormimos juntas e acordamos ouvindo mantras e músicas que acalmam, rimos de memes na internet juntas.. tudo é especial com ela! Que você seja MUITO feliz, que Deus com seu imenso amor te abençoe ainda mais e muita saúde pra seguir no caminho FANTÁSTICO que você vem trilhando! Te amo de todo o meu coração, declarou ela.