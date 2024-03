Após homenagem do Molejo, filho de Anderson Leonardo atualiza sobre estado de saúde do pai: - Se recuperando

O grupo Molejo fez uma homenagem ao vocalista, Anderson Leonardo, que está hospitalizado desde domingo, dia 24. No vídeo publicado sexta-feira, dia 29, o grupo convida o público de um show, no Rio de Janeiro, a mandar energias positivas para o integrante. Leozinho Bradock, filho do cantor, também respondeu sobre o pai ao abrir caixa de perguntas em sua rede social neste sábado, dia 30. Ele adiantou que o músico está se recuperando bem. O cantor luta contra um câncer na região inguinal.

- Esse é um momento especial. Vamos mandar energia positiva para o Anderson. Ele está aqui perto, na Barra. Tá lá descansando. Ele já está legal, acordado, comendo e bebendo. Está legal à beça. O milagre já está acontecendo, disse o vocalista Claumirzinho.

- Uma salva de palmas para nosso cantor Anderson Leonardo, finalizou o integrante do Molejo.

Ainda segundo Leozinho Bradock, seu pai se recupera bem.

- Se recuperando superbem. O guerreiro é sinistro. Em breve estará aqui conosco novamente, escreveu ele.

O cantor foi internado na semana passada, com um quadro grave, no Hospital Unimed da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mas vem apresentando melhoras.