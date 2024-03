Vanessa Lopes volta às redes e faz desabafo após quadro psicótico: 'Tudo é muito sufocante'

A influenciadora Vanessa Lopes voltou oficialmente às redes sociais após desistir do Big Brother Brasil 24 e sofrer um quadro psicótico. Na manhã deste sábado, 30, ela publicou uma sequência de fotos e um desabafo, no qual disse que sente "medo e alívio".

"Medo e alívio? Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim", escreveu.

A influenciadora continuou: "Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser "louca"(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça?Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio".

Em seguida, disse sentir alívio por estar com minha família, com amigos, praticando atividades físicas e "a cada passo de melhoria no tratamento". "Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos."

"E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo", finalizou Vanessa.

Desistência do 'BBB 24' e quatro psicótico

Vanessa desistiu do BBB 24 em janeiro após preocupar participantes e telespectadores com seu comportamento. Em entrevista ao Fantástico em fevereiro, ela revelou ter sofrido um "quadro psicótico agudo".

No início do mês, ela participou do Altas Horas, na TV Globo. Questionada por Serginho Groisman, apresentador do programa, sobre como se sentia, a influenciadora comentou que "está bem, mas quer ficar melhor ainda". "Agora estou em tratamento, mas ainda estou assustada. A gente admitir que está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo", disse.