Após oito anos longe das novelas, Danielle Winits anuncia retorno: Alegrias de quase toda uma vida

Voltando para casa! Depois de ficar sem atuar em novelas por oito anos, Danielle Winits anunciou seu retorno para o gênero que tanto gosta. A atriz entrará na trama de Família é Tudo, atual história das sete da TV Globo.

Para comemorar sua volta para as novelas, Winits compartilhou algumas fotos caracterizada como Lizandra, sua personagem em Família é Tudo.

Além disso, a atriz de Farofeiros abriu o coração na legenda da publicação e contou que está muito feliz de voltar a fazer algo que já deu tantas alegrias para ela:

Quase oito anos longe do que foi grande parte das minhas alegrias de quase toda uma vida? foram elas... as novelas da minha vida! E não é por acaso que retorno pra essa casa chamada TV Globo que norteou desde sempre com amor e profissionalismo minha história, em mais uma obra incrível, sensível e para lá de iluminada de Daniel Ortiz que tanto já admirava ainda que de longe chamada? FAMÍLIA É TUDO. Fato é que longe é um lugar que não existe, onde tudo o que existe, se chama AMOR.

Nas fotos de Danielle ela compartilhou momentos ao lado de alguns colegas da novela como Daphne Bozaski, Daniel Rangel e Grace Gianoukas.