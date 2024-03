João Gomes rebate críticas após revelar que não troca as fraldas do filho: Ajudo minha esposa

Após participação recente no Encontro com Patrícia Poeta, em que falou sobre como tem sido a paternidade para ele, João Gomes recebeu críticas por uma situação. No programa, o cantor revelou que não troca as fraldas do filho Jorge, mas que é por sua esposa, Ary Mirelle, não deixar:

- Não [troco], fico lá olhando. Ela não deixa eu fazer muita coisa, não. Dou banho, o banho é o melhor. Ou quando bota para dormir ou acorda o menino. Acho que o pai só faz acordar.

Após a revelação no programa matinal, João Gomes recebeu alguns comentários criticando seu posicionamento. Entre eles, o de uma influenciadora especialista em educação positiva, Isabelli Prates. Ela fez uma publicação nas redes sociais sobre o assunto e isso viralizou.

Rebatendo a influencer, João comentou na postagem e abriu o coração. Na fala, ele deixou claro que não concorda com ela e que se sentiu atacado:

Olha, me desculpa, mas você está sendo só desrespeitosa. Eu sei fazer as coisas, sim, e ajudo minha esposa de diversas maneiras. Aprendi a trocar fralda, segurar o menino, esperar ele arrotar, todas as simples atividades. Incentivo minha esposa a se alimentar melhor por conta da amamentação e se você me acompanhasse você ia ter visto isso tudo durante esse meu primeiro período sendo pai. Essa é a primeira semana que tenho pra me dedicar ao meu trabalho depois de um mês sem shows e totalmente dedicado a esse primeiro momento de puerpério. E agora eu ia almoçar mas eu vi isso com uma profunda tristeza - pois você não sabe da nossa realidade? e ainda cortou a parte que eu falo que gosto de dar banho que é o meu momento com a criança? um momento que a enfermeira me falou que seria meu e que seria muito importante meu e da criança. A lágrima estava no meu rosto quando vi a mensagem de minha esposa na TV porque estou com saudades. E agora estou triste por ver a sua maldade comigo.

Além do cantor, a esposa dele, Ary, também rebateu a influenciadora e defendeu Gomes. Em seu comentário ela reclamou de como as coisas viraram uma bola de neve.