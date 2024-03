Aos 81 anos de idade, Renato Machado fala sobre estado de saúde após entrada em hospital e agradece mensagens de carinho

Está tudo bem! Aos 81 anos de idade, Renato Machado tranquilizou os admiradores de seu trabalho ao usar as redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde após dar entrada na Clínica São Vicente, na cidade do Rio de Janeiro.

Através de um vídeo, o jornalista afirmou que passou por alguns exames, mas está tudo bem:

- Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu tive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas e foi uma determinação dos médicos. A boa notícia é que está tudo bem. Você está no hospital, vai fazer uma radiografa e ressonância... Tem toda essa movimentação. Daí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. Voltar para a rotina de casa é sempre bom.

Renato ainda fez questão de agradecer todas as mensagens de carinho:

- Queria agradecer a todas as pessoas que enviaram votos de melhoras, seus bilhetes e carinhos. Queria agradecer e dizer que tudo foi bem.