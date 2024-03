Após nova formação do paredão, Pitel questiona voto de Isabelle: - Que loucura. Confira o que rolou na madrugada do BBB24

O modo turbo do BBB24 foi ativado e mais um paredão foi formado na noite do último sábado, dia 29. Fernanda, Beatriz e Giovanna estão disputando a preferência do público e, logo após o programa ao vivo, os participantes começaram a falar sobre a dinâmica.

A líder da semana, Pitel, mostrou-se surpresa com a escolha de Isabelle, que dessa vez combinou voto com o grupo fadas. Em conversa com Fernanda e Lucas Buda, ela falou:

- Por que ela nunca votou junto antes e agora ela decidiu? Que loucura.

Lucas então respondeu:

- Porque eu estou te falando, antes não precisava, eu não sei, Pitel, se ela pensou isso, sabe? Mas o fato dela não ir com o grupo não pesava, era indiferente. Até então era indiferente.

Fernanda então opinou:

- E eu acho que ela foi inteligente de pensar isso e fazer isso de propósito... Ela foi até onde deu. Ela falou isso pra mim ali em cima: Eu vou assim sozinha até onde der. A hora que for de extrema importância fazer algum movimento eu vou fazer e ela fez isso.

Já no quarto Fadas, Beatriz contou que ficou surpresa por Alane ter sido a segunda mais votada pela casa. Vale pontuar que por conta disso, a bailarina puxou alguém para o paredão e escolheu a Giovanna.

- Eu jurava que eles não iam na Alane. A Giovanna provou de fato que ela quer bem a Isabelle, isso é inegável, afirmou Beatriz.

Matheus então analisou os votos para os próximos paredões:

- Outra é que agora eles não vão botar voto fora. A gente tem que ver da melhor forma uma pessoa que vá todo mundo. Hoje deu certo, pela primeira vez a gente estava na maioria.

Fala polêmica de Fernanda

Ainda durante a madrugada, Fernanda novamente virou assunto aqui fora após falar sobre os rivais. Segundo a doceira, o grupo fadas parece o filme High School Musical, mas o único que não se encaixa é o Davi.

- Todos os Fadas nasceram Fadas. São pessoas que, na escola, colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical. O Alegrete é o menino do futebol americano com a jaqueta, que namora a menina famosinha, e tem as patricinhas. A única peça que não encaixa é o Davi. Davi é o menino pobre que entrou na escola, tipo Todo Mundo Odeia o Chris. Ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera.