Foro privilegiado e divisão de poderes

Ficou para, possivelmente, a segunda semana de abril a apreciação, no plenário da Câmara, da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. O presidente Arthur Lira classifica a matéria como sensível e embora tenha autoridade para pautá-la sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, optou por manter o rito regimental, só dando andamento ao caso depois do pronunciamento da comissão, que analisa o seu enquadramento conforme a Constituição.

A prerrogativa de foro privilegiado dos parlamentares os remete para julgamento e execução do processo no STF. A Câmara tem a primazia de manter ou revogar a prisão do seu membro. A decisão, no entanto, depende do conjunto probatorio apensado ao processo. No caso de Brasão, a única chance do deputado ser liberto é a sua defesa encontrar provas capazes de invalidar o material coligido pela investigação da Polícia Federal sobre sua participação na morte da vereadora e do motorista dela, o que atualmente parece improvável.

Se por um lado protege o parlamentar acusado, a ponto de ensejar até a revogação da sua prisão, o foro especial também coloca sobre os ombros do colegiado a responsabilidade de apurar os ilícitos supostamente cometidos pelo colega e puni-lo com base no regimento. A cassação do mandato é a medida inicial, que anula os direitos de foro e coloca o réu para responder por seus atos perante a Justiça como faria qualquer cidadão.

As mesas diretoras da Câmara, Senado e do Congresso Nacional, é a titular do controle dos atos punitivos que recaem sobre membros dos Poderes da União. Da mesma forma que o colegiado decide sobre crimes e contravenções eventualmente cometidas por congressistas, também é titular para processar e julgar ações contra o presidente da República, ministros de Estado e magistrados dos tribunais superiores. É o caso dos pedidos de impeachment que, para desapontamento geral dos brasileiros, em vez de tramitar, durante as últimas décadas foram engavetados nas casas legislativas. Espera-se que Câmara e o Senado, na reafirmação de suas prerrogativas, revejam esse procedimento e todo pedido de afastamento de autoridade seja colocado em pauta e a decisão fica a cargo do plenário – composto por todos os parlamentares – que é soberano. Essa responsabilidade tem de ser assumida pelo conjunto, jamais pelo presidente ou qualquer outro membro da mesa diretora, por mais poder e representatividade que seja ele detentor. E ainda mais: toda vez que a denúncia não trouxer as devidas comprovações do ilícito ou da infração, o seu autor tem de, automaticamente, ser processado por denunciação caluniosa e outros ilícitos cabíveis ao caso. É dessa forma que a República se fortalecerá e manterá a necessária estabilidade.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil(Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).