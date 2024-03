Lucas Zacarias e Maita, os nomes da discórdia

Boa parte da discórdia na pré-campanha de oposição ao Paço de Santo André, encabeçada pelo vice Luiz Zacarias (PL), reside em dois nomes: Lucas Zacarias e Fernando Maita. O primeiro é vereador e filho do prefeiturável. O segundo é amigo de infância e um dos mais próximos e fiéis aliados do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), um dos líderes do grupo dissidente do Paço. O descontentamento se iniciou quando os demais pré-candidatos ao Legislativo perceberam que a dupla Lucas-Maita estaria sendo privilegiada pelos respectivos padrinhos e que esse movimento poderá impactar em suas chances nas urnas. E começou a chiadeira. “Sabe aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro? É o que está acontecendo”, revelou uma fonte da coluna com acesso aos bastidores.

BASTIDORES

Desembarque

A expectativa nas rodinhas políticas de São Bernardo é grande para a segunda-feira, quando o presidente estadual do Republicanos, Mauricio Neves, deverá vir à cidade para inaugurar a sede do diretório municipal. Evento deve marcar a filiação do secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon (foto). Seria o segundo integrante do primeiro escalão do prefeito Orlando Morando (PSDB) a migrar para sigla aliada ao deputado federal e pré-candidato ao Paço, Alex Manente (Cidadania) – o primeiro foi Pery Cartola (Cidadania e da Pessoa Com Deficiência).

Preço da democracia – 1

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aponta que a Câmara de São Caetano, presidida por Pio Mielo (PSD), é a mais perdulária entre as sete do Grande ABC. Cada um dos moradores da cidade paga R$ 360,63 anualmente para manter o funcionamento do Poder Legislativo na cidade.

Preço da democracia – 2

Levantamento do TCE, obtido pela coluna, mostra que Mauá tem o menor custo per capita regional para manter a Câmara: R$ 82,62. O estudo revela os gastos de todos os sete Legislativos. Ribeirão Pires: R$ 111,08; Diadema, R$ 109,26; Santo André, R$ 97,52; Rio Grande da Serra: R$ 94,42; e São Bernardo, R$ 88,66.

Receita

O gabinete do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que é relator do projeto de lei complementar que permite a securitização dos débitos a receber por União, Estados e municípios, estima que a aprovação da proposta pode representar fonte extra de receitas da ordem de R$ 8 bilhões para São Bernardo, R$ 4,5 bilhões para Santo André e R$ 2 bilhões para São Caetano. Em época de alto endividamento das cidades, o dinheiro pode salvar muitos dos futuros prefeitos do Grande ABC a serem eleitos em outubro.

Recado

Pré-candidato ao Paço de Santo André pelo PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o vereador Eduardo Leite diz que, dado o alto endividamento municipal, que se aproxima do teto, não há maneira de o próximo prefeito administrar a cidade sem antes promover ampla revisão dos contratos em andamento. Sua primeira medida de impacto seria determinar “uma auditoria nas nossas contas”.

Fardo

Prefeito de Diadema e pré-candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT) tem encontrado dificuldade para explicar a correligionários a presença em seu entourage do ex-secretário de Habitação de Diadema Ronaldo Lacerda, acusado de grilagem de terras urbanas e exonerado no mesmo dia em que ação truculenta da GCM (Guarda Civil Municipal) deixou quatro feridos em área invadida no bairro Eldorado.