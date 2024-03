Ex-secretário de Obras acusado de corrupção quebra o silêncio

Kléber Avelino de Oliveira, acusado de ser um dos operadores de esquema para cobrança de propinas na Secretaria de Obras de Rio Grande da Serra, quebrou o silêncio ontem. Ele negou qualquer possibilidade de corrupção durante sua gestão à frente da Pasta e chamou o empreiteiro Abias Rodrigues de Assis de “mentiroso”. Kléber Avelino foi exonerado do cargo na última quinta-feira pela prefeita Penha Fumagalli (PSD).

Acusado pelo empresário de cobrar uma porcentagem para liberar pagamentos de obras, o ex-secretário se defendeu e disse que Abias não recebeu os valores das notas fiscais porque não executou os serviços e abandonou as obras. “Foram encontrados contratos que não estavam sendo cumpridos pela empresa prestadora de serviços que recebeu valores financeiros e não entregou itens e serviços, como por exemplo as estruturas do terminal rodoviário”, afirmou Kléber Avelino.

De acordo com o ex-secretário, as denúncias do empreiteiro não se sustentam, uma vez que a empresa dele foi notificada para retomar os serviços e como não cumpriu ficou impedida de participar de novas licitações por ser considerada empresa inidônea.

Kléber Avelino, em sua defesa, disse ser alvo de mentiras por parte do empresário, que busca vingança. “Abias está faltando com a verdade ao aduzir que procedi atos de corrupção, uma vez que age em represália”, afirmou.

Em conversa com a equipe do Diário, o ex-secretário apresentou como prova de sua defesa o Diário Oficial de Rio Grande da Serra do dia 22 de março de 2024, que contém a nota de convocação da empresa Viaprecisa Terraplanagem e Pavimentação e o seu proprietário, Abias Rodrigues de Assis, para a retomada da obra “abandonada conforme vistorias in loco realizadas pelo Poder Público Municipal”.

Ainda de acordo com o ex-secretário, relatório foi produzido e enviado à empresa contratada, porém, as solicitações foram ignoradas.

Sem a retomada dos serviços por parte da empreiteira, Kleber Avelino explicou que não teve outra saída a não ser a suspensão dos pagamentos. “Além de não realizar os serviços contratados, ainda emitiu nota fiscal no valor de pouco mais de R$ 130 mil sem autorização da secretaria”, observou.

Kléber Avelino ainda apontou que irregularidades foram identificadas nos relatórios apresentados por Abias, como “medições de serviços não executados”. Diante desta constatação, acompanhada por toda a equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento, os pagamentos à Viaprecisa não foram realizados.

“O empresário Abias comparecia constantemente nas dependências da Prefeitura para me pressionar na liberação de pagamento, contudo não autorizei devido aos reiterados descumprimentos dos contratos firmados”, completou o ex-secretário.

Kléber Avelino assinala que após provar a sua inocência, vai buscar a Justiça contra Abias Rodrigues de Assis. “O senhor Abias, sem explicações coerentes ou minimamente plausíveis, mencionou e vinculou o meu nome a fatos inverídicos. Irei requerer na Justiça reconhecimento de danos morais e materiais sob a tese de calúnia e difamação”, finalizou.

O suposto caso de corrupção na administração rio-grandense será investigado pelo Ministério Público. O vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), já adiantou ao Diário que também pedirá a cassação do mandato da prefeita Penha Fumagalli e do vereador Marcos Costa, o Tico (União Brasil). acusado pelo empreteiro de operar em favor da Secretaria de Obras.