Charge - 30 de março de 2024

O Grande ABC tem 997.360 pessoas com o nome sujo, ou seja, que não pagaram suas contas em dia, foram negativadas e tiveram o crédito bloqueado. O número, relativo ao mês de fevereiro, representa baixa de 1,07% em relação aos 1.008.187 que estavam na mesma situação em dezembro do ano passado. Na direção contrária, o valor total das dívidas cresceu 1,84%, passando de R$ 5,95 bilhões no último mês de 2023 para R$ 6,069 bilhões em fevereiro. Os dados são da Serasa e foram levantados por solicitação do Diário.