Sem opção na Capital, Santos manda decisão para a Vila

Santos e Palmeiras farão amanhã o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. A partida será às 18h. O Peixe queria mandar a partida na Neo Química Arena, a exemplo do que fez contra o RB Bragantino, mas a possibilidade foi descartada após conversa com a diretoria do Corinthians, que descartou novo aluguel justificando que o gramado entrará em processo de recuperação para a estreia do time no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Morumbis também foi descartado pelo mesmo motivo. Sem opções na Capital paulista, a diretoria santista definiu que a partida será no litoral.

Embora justifique sobre o gramado, a recusa do Corinthians em alugar seu estádio estaria ligada aos prejuízos causados pela torcida santista na última quarta-feira. Na vistoria após a partida, o Corinthians calculou danos de aproximadamente R$ 110 mil, referentes a cadeiras quebradas e vandalismo nos banheiros.

Em campo, o elenco santista treinou nesta sexta-feira no CT Rei Pelé e a novidade foi a presença do lateral-direito Aderlan, recuperado de lesão. O técnico Fábio Carille deve definir a equipe titular hoje, no último trabalho antes da decisão.