Tigre comunica saída do CEO do futebol Lucas Andrino

O São Bernardo FC emitiu nota ontem informando sobre a saída do executivo de futebol, Lucas Andrino. O profissional está a caminho do Goiás, onde assumirá a direção de futebol do clube.

No Tigre, Andrino chegou em 2019, junto com o Grupo Magnum, e ajudou a montar equipes competitivas.

Nos bastidores comenta-se que o técnico Márcio Zanardi também pode ser anunciado pelo Goiás.