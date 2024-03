Cai o número de pessoas com nome sujo e aumenta o valor das dívidas

O Grande ABC tem 997.360 pessoas com o nome sujo, ou seja, que não pagaram suas contas em dia, foram negativadas e tiveram o crédito bloqueado. O número, relativo ao mês de fevereiro, representa baixa de 1,07% em relação aos 1.008.187 que estavam na mesma situação em dezembro do ano passado. Na direção contrária, o valor total das dívidas cresceu 1,84%, passando de R$ 5,95 bilhões no último mês de 2023 para R$ 6,069 bilhões em fevereiro. Os dados são da Serasa e foram levantados por solicitação do Diário.

O total de dívidas em aberto também cresceu nos dois primeiros meses do ano, passando de 4.561.102 em dezembro para 4.586.110. Na média, estas pessoas negativadas devem hoje R$ 6.021,70. No ano passado, era R$ 5.848,37.

O presidente da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano, Alexandre Damásio, vê com preocupação os dados levantados pela empresa de crédito. “A redução da quantidade de endividados e o aumento do tíquete médio das dívidas mostram que as classes média e média alta estão se endividando”, aponta.

Essas duas faixas são responsáveis pela maioria das transações econômicas. Ou seja, se começam a perder acesso ao crédito, a economia certamente será abalada.

Defensor ferrenho da educação financeira, Damásio aponta alguns caminhos para a resolução do problema. Na esfera pública, a facilitação de acesso ao microcrédito orientado. No setor privado, a cobrança junto às instituições financeiras em relação às responsabilidades civil e social atreladas à concessão de crédito.

“O Grande ABC é uma região com quase 3 milhões de pessoas e não possui uma agência do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), nem da Desenvolve SP (agência de fomento do governo de São Paulo), que podem ser uma contrapartida aos bancos mercantilistas”, afirma o especialista, destacando que essas instituições podem oferecer crédito em condições muito mais vantajosas do que as financeiras tradicionais.

OUTRO ESTUDO

No início do mês, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC divulgou estudo, feito em parceria com a CDL e que tem como base os números do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), que mostra redução de 4,05% no total de inadimplentes da região entre os meses de janeiro e fevereiro, enquanto o número de dívidas recuou 3,61%.

A abertura por faixa etária mostra que o número de devedores com participação mais expressiva em fevereiro foi o da faixa de 30 a 39 anos (25,11%). A participação dos devedores por sexo segue bem distribuída, sendo 50,39% mulheres e 49,61% homens. Além disso, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 5.428,57 na soma de todas as dívidas.

O tempo médio de atraso dos devedores negativados é igual a 26,5 meses, sendo que 39,94% dos devedores possuem tempo de inadimplência de um a três anos. O setor com participação mais expressiva do número de dívidas em fevereiro no Grande ABC foi o de bancos, com 71,55% do total.

Para o presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Aroaldo Silva, é preciso fornecer informações à população. “Seguimos com o compromisso de desenvolver uma educação financeira visando criar a cultura do crédito consciente”, destaca.