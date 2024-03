Encenação da Paixão de Cristo reúne 3.000 no Santuário Senhor do Bonfim

A tradicional encenação da Paixão de Cristo reuniu ontem 3.000 pessoas no estacionamento do Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André. O evento teve início às 20h e durou aproximadamente duas horas. A apresentação contou a história da morte e ressurreição de Jesus.

A 24ª edição do espetáculo teatral teve como tema ‘Filhas de Jerusalém, não chores por Mim’, expressão originária dos relatos bíblicos que descrevem os eventos que antecederam a crucificação de Jesus. Cada ano, a Paixão de Cristo é contada pelo olhar de um personagem, e as mulheres de Jerusalém foram as escolhidas desta edição. No total, 53 atores e 100 voluntários participaram da encenação.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) prestigiaram o evento no Santuário. O deputado federal Alex Manente (Cidadania) também marcou presença.

Antes da atração teatral, às 18h, os fiéis realizaram uma procissão de cerca de uma hora pelas ruas Oratório, Suíça, Lugoslávia, Suécia, Guatemala, Dinamarca, Pérsia, Argentina e Suíça.

O aposentado Roberto Claudinei, 77 anos, participou dos dois atos religiosos ao lado da esposa, filha e netos e se emocionou com a apresentação. Foi a terceira vez que ele assistiu à Paixão de Cristo.

“A Sexta-Feira Santa é uma data importante que temos que dedicar à Cristo e à igreja. O espetáculo é muito bonito e grandioso, bem emocionante”, falou o fiel, que frequenta a Paróquia do Bonfim.

Além da encenação no Santuário Senhor Bonfim, outros 12 espetáculos teatrais foram realizados em Santo André. As paróquias de todos os municípios do Grande ABC também promoveram apresentações, totalizando sete em São Bernardo, duas em São Caetano, sete em Diadema, três em Mauá, um em Ribeirão Pires e um no Rio Grande da Serra.

Outro destaque de público foi no Parque Central, que levou 2.000 fiéis ao espetáculo católico ‘A Paixão de Cristo: Crucificações atualizadas’, promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Paraíso e com direção de Sid Lima. A peça adaptou para os tempos atuais o tema da crucificação.

O vereador de Santo André Pedrinho Botaro (PSDB) e coordenador da Matriz Paroquial Nossa Senhora do Paraíso, que reúne cinco igrejas (Matriz Paroquial mais quatro capelas), destacou a temática escolhida. “Diariamente crucificamos muitas pessoas com julgamentos, colocando-as à margem da sociedade por preconceito e outros motivos. É preciso ressuscitar a postura da humanidade, em detrimento da cultura do cancelamento”, disse Botaro.

“Muitas pessoas hoje gritam, crucificam-o com suas ações diárias. Somos convidados, através dessa reflexão, a ter uma nova postura com relação ao outro. A Campanha da Fraternidade trouxe a reflexão da amizade social. Precisamos dar as mãos aos outros”, complementou o padre Vanderlei Nunes, da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso.

EVENTO INÉDITO

Nesta Sexta-feira Santa (29), Ribeirão Pires recebeu a primeira procissão regional, que partiu da Praça Central da Vila do Doce e seguiu em direção ao Mirante São José. O evento, promovido pelas paróquias locais com apoio da Diocese de Santo André, contou com Quadros Vivos – Encenações da Paixão de Cristo – ao longo do percurso.

Na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, região central, milhares de fiéis prestigiaram as atividades da 18ª Paixão de Cristo da cidade. Grupos das igrejas locais subiram ao palco. Os destaques foram a apresentação de Jefferson & Suellen e a encenação da Paixão de Cristo, com a renomada companhia teatral Jeová Nissi. No total, os dois eventos reuniram 6.000 pessoas, segundo estimativa da Prefeitura.