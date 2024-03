Rebeca brilha e Brasil tem atletas em 4 modalidades na final da etapa de Antalya de Ginástica

Brilhante em sua apresentação nas barras assimétricas, Rebeca Andrade, principal ginasta brasileira na atualidade, avançou à final da etapa da Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia, com a segunda colocação das Eliminatórias. Na decisão, ela terá a companhia de Lorrane Oliveira, que ficou em sexto lugar.

Rebeca Andrade marcou 14,700, atrás apenas da chinesa Yang Fanyuwei, com 14,800. O intuito é que elas voltem a disputar a medalha de ouro na prova final. Já Lorrane garantiu o sexto lugar com 13,600.

O Brasil tem, até o momento, três atletas na final do Mundial. Além da dupla nas barras assimétricas, Diogo Soares está representando o país no solo e nas argolas, com a sétima colocação nas Eliminatórias.. No entanto, ele não conseguiu avançar na competição do cavalo com alças. A eliminação veio através de uma queda.

A equipe brasileira ainda poderá ter mais representantes nas finais, que serão realizadas no domingo, a partir das 8h (horário de Brasília). Neste sábado, Diogo Soares retorna para a disputa das barras paralelas, barra fixa e salto.

No feminino, Jade Barbosa disputará o solo, assim como Flávia Saraiva, que também estará na trave ao lado de Lorrane Oliveira, aumentando ainda mais a possibilidade de medalhas para o Brasil na Turquia.