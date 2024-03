Giovanna, do 'BBB 24', e Virginia Fonseca já disputaram o mesmo concurso; entenda

Nesta semana, uma coincidência interessou os internautas: Giovanna, participante do BBB 24, e a influenciadora Virginia Fonseca já disputaram o mesmo concurso de miss.

Na competição Gata do Mineiro 2018, promovido pela TV Alterosa, as duas fizeram ensaios fotográficos, posando com camisas de clubes mineiros. Giovanna representava o Cruzeiro, enquanto Virginia representava o time Democrata, de Governador Valadares.

Naquele ano, ambas chegaram às semifinais, mas nenhuma das duas venceu o concurso.