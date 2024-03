Gómez diz estar com 'fome' por título do Palmeiras e trata Santos como 'rival histórico'

Recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, o zagueiro Gustavo Gómez esteve à disposição do técnico Abel Ferreira durante a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em duelo que confirmou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O defensor não entrou em campo, mas destacou a vontade do grupo em empilhar títulos sob o comando do treinador português.

"É importante ter essa fome. Acho que é a quarta final consecutiva com o professor Abel e a quinta seguida do Palmeiras. Estamos construindo a história, é muito legal viver os dias aqui com todo o grupo. Será mais uma final contra um rival difícil e histórico. Como falo sempre, acho que o nosso elenco é muito trabalhador, se dedica muito. Vivemos os dias intensamente só pensando em trabalhar e ganhar sempre", afirmou Gómez.

Palmeiras e Santos disputam uma final de campeonato pela 8ª vez na história, e a vantagem é alviverde de quatro títulos contra três do rival, que venceu o último duelo entre os dois, na edição de 2015.

"Ao longo do campeonato, eles mostraram que chegaram à final porque são um dos melhores times do Paulistão junto de nós. Acho que será uma grande final. Como eu falei, é um time com muita história. São dois grandes times e nós sempre trabalhamos para vencer cada jogo e para brigar por títulos. Agora não será diferente", completou Gómez.

O zagueiro também falou sobre sua recuperação. Ele conseguiu voltar a campo antes da previsão médica, que era de, no máximo, oito semanas. O defensor ficou fora da equipe durante cinco jogos do Paulistão.

"Foi um momento difícil, a minha segunda lesão em toda a carreira, mas o atleta está exposto à lesão, faz parte. Agradeço ao departamento médico porque foi uma contusão complicada, falamos antes entre seis a oito semanas, mas voltei na quinta semana já treinando com o grupo. Foi um trabalho muito importante. Ontem voltamos para o Allianz Parque e foi espetacular, conseguimos a vitória para jogar mais uma vez uma final."

Nesta sexta-feira, os jogadores se reapresentaram na Academia de Futebol. Os atletas que permaneceram em campo por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência - inclusive Endrick, substituído no segundo tempo da partida em decorrência de um trauma na coxa direita. O restante do elenco realizou um treino técnico no campo, com um exercício de passes e marcação e um minijogo em campo reduzido.

A primeira final entre eles acontecerá neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro. A volta no Allianz Parque, no dia 07 de abril, no mesmo horário. Em caso de dois resultados iguais, o título será definido nos pênaltis.