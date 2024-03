Leidy Elin se surpreende com fofoca feita por Yasmin Brunet: - Gente, que babado

As fofocas já estão on! Leidy Elin deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite da última terça-feira, dia 26, e já se atualizou de alguns assuntos que rolaram aqui fora.

Durante o bate-papo BBB, a trancista recebeu um vídeo de Yasmin Brunet e ficou chocada ao saber de uma fofoca daquelas que rolou aqui fora e estava dando o que falar no confinamento: o fim do casamento de Buda.

- Eu vim aqui te contar uma fofoca. Sabe quem está solteiro? O Budinha! Budinha está solteiro, Leidy, contou a modelo.

Surpresa, Leidy deu um grito e logo colocou a mão na boca:

- Gente, que babado! Mentira!

Leidy ainda afirmou que começou a pensar sobre o assunto quando Camila parou de mandar foto para as ações:

- Eu comecei a associar... Ele foi Líder três vezes, tinha foto dela lá no Líder. Ela não ia ligar de mandar uma foto com ele [para a ação].

Além desse assunto, a trancista ficou surpresa com outra situação: o seu número de seguidores! Após o discurso de Tadeu Schmidt, ela entendeu que estava sendo seguida por milhões de internautas, o que não aconteceu.

- Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público, foi a que largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse, você tem história, desperta esse sentimento, tem carisma, disse o apresentador em um trecho do seu discurso.

Assim que foi deixando a casa, ela gritou animada:

- Gente, milhões de seguidores.

Durante o bate-papo BBB ela descobriu que estava sendo seguida por cerca de 471 mil de pessoas.

Roupas na piscina

Outro assunto abordado na atração foi a atitude de Leidy em jogar as roupas de Davi na piscina. Sincera, ela falou que se arrependeu.

- Não foi bonito. Faria de novo? Não, não faria. Em relação à discussão, eu desci o nível que nem ele. Para mim, ele desce o nível com todo mundo. Não é certo, minha mãe fica arrasada. Ele discute com você, vai te cansar, mas não fica quieto.