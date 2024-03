Após briga entre Davi e MC Bin Laden não gerar punições, Ana Paula Renault dispara sobre BBB24: Novas regras

A briga entre Davi e MC Bin Laden no BBB24 segue dando muito o que falar! Os brothers se exaltaram após o Sincerão, partiram para cima um do outro e ficaram perigosamente próximos enquanto trocavam gritos. Um dummy precisou pedir que cessassem o atrito e Boninho também interviu, mandando que acabassem com a treta. Porém, na noite da última terça-feira, dia 26, Tadeu Schmidt fez um discurso dando um sermão na dupla e nenhuma punição foi aplicada.

Como houve um risco de agressão entre eles e Lucas Buda chegou a cair no chão enquanto tentava segurar Bin, telespectadores estavam esperando que ocorresse uma expulsão ou até que o motorista de aplicativo e o cantor perdessem estalecas. Diante do fato de que eles apenas foram alertados de que uma situação similar não deve ocorrer novamente, muitas pessoas se revoltaram na web.

Ana Paula Renault, que foi desclassificada do BBB16 por agressão, disparou no X - antigo Twitter:

Novas regras BBB24. Liberado cabeçada, liberado peitar, liberado chamar, instigar, provocar briga física, liberado cotoveladas e também liberado derrubar participante no chão. Que venham novos ringues! Fico imaginando a Maria vendo toda essa condescendência. Até mesmo a Wanessa, dessa mesma edição.

A famosa ainda refletiu:

Se Bin Laden tivesse ido ao confessionário alegando agressão, haveria expulsão?! Se Davi tivesse ido ao confessionário alegando agressão, haveria expulsão? São muitas perguntas?

Mais tarde, Ana Paula repercutiu o discurso de Tadeu.

Reações dos participantes imediatamente o Tadeu dar a bronca! Um nitidamente envergonhado e o outro querendo rir. O resto é com vocês.

Ariadna Arantes, ex-participante do BBB11, também deixou sua opinião nas redes sociais.

Exatamente por não ser a primeira vez não devia passar impune. As regras do jogo são claras. Se não tem EXPULSÃO é porque tão passando pano sim. Desligando o Globoplay ?

Além delas, internautas não pouparam críticas às decisões do programa e mostraram descontentamento com o cenário atual.

Agora esse VT da Alane com a Bia perdendo estaleca pelo abraço com a Sabrina, nem tiraram estaleca do Davi e Bin mesmo né. Só tapinha nas costas mesmo, escreveu uma pessoa.

O discurso do Tadeu deixando claro que houve provocação e que a integridade física de todos foi colocada em risco, tudo que enseja a expulsão... mas adivinhem? Não teve expulsão, disparou outra.

O discurso do Tadeu foi basicamente vocês fizeram coisas que NÃO PODIAM pela SEGUNDA VEZ, mas não vão ser expulsos, ironizou uma terceira.