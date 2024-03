Shakira reúne 40 mil fãs na Times Square ao fazer show surpresa gratuito

A gata é poderosa! Shakira conseguiu arrastar uma multidão até a Times Square ao decidir fazer um show surpresa no famoso cruzamento de duas grandes avenidas da cidade de Nova Iorque, Estados Unidos. Segundo informações da Billboard, cerca de 40 mil fãs se reuniram para ver a colombiana.

A artista fez o anúncio através das redes sociais apenas algumas horas antes de chegar ao local para cantar. Também foi colocado um relógio gigante em um prédio arranha-céu com uma contagem regressiva até o show, que foi gratuito. Apesar disso conseguiu reunir um grande público, que celebrou o lançamento de seu primeiro álbum LP em sete anos, a coletânea Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira teria entrado cantando o maior hit de sua carreira, a música atemporal Hips Don't Lie. Em seguida, fez questão de fazer um pequeno discurso agradecendo ao carinho:

- Olá Nova York! Oh meu Deus, isso é incrível, absolutamente insano. É tão incrível ver você de novo, cantar para você... Nada se compara a isso. Muito obrigado por todo o carinho que vocês me deram esta semana durante o lançamento do meu novo álbum Las Mujeres Ya No Lloran. E obrigado, obrigado, obrigado por aparecer.

O veículo informa que outras canções que fizeram parte da setlist da apresentação foram Te Felicito, TQM, Cómo Dónde y Cuándo, Puntería e Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Finalizando o show, a cantora disse:

- Estou feliz por estar aqui cercado pelo meu povo latino. Obrigado Nova York. Até a próxima vez. Eu te amo muito.