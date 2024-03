Aos 76 anos de idade, Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia cardíaca: - Ganhei um marca-passo

Aos 76 anos de idade, o ator Arnold Schwarzenegger passou por um novo procedimento cardíaco e deu detalhes em seu podcast Arnold's Pump Club. O astro contou que dessa vez colocou um marca-passo e brincou ao dizer que se tornou um pouco mais máquina.

- Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais uma máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que estou muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que comecei a semana com uma cirurgia.

Em seguida, ele agradeceu por todo o cuidado que recebeu dos médicos e enfermeiras:

- Quero agradecer a toda a minha equipe da Clínica Cleveland. Todos os médicos e enfermeiras cuidaram muito bem de mim e tornaram a cirurgia o mais indolor possível.

Vale pontuar que Arnold já passou por três procedimentos com o coração aberto.