Apontada como affair de Lucas Lima, instrutora de ioga abre o jogo sobre relação com o cantor

Lucas Lima estava chamando bastante atenção da mídia ao aparecer ao lado um suposto affair. Recentemente, foi visto ao lado de uma loira misteriosa, mas, anteriormente, levantou rumores de que estaria que se relacionando com uma instrutora de ioga.

Durante a última segunda-feira, dia 25, Vi Bueno Maruca se pronunciou sobre o suposto romance que estaria vivendo com o ex-marido de Sandy. Através de um vídeo postado em seu Instagram, deu detalhes do segundo encontro que teve com o artista, mas não citou o nome de Lucas.

- Eu sinto que a gente, às vezes, tem que falar sobre. Deixei de falar por um bom tempo, primeiro, porque achei que não era necessário, segundo, que achei que ia jogar mais m**da no ventilador e, terceiro, porque achei que tinha que preservar todo mundo envolvido. Eu achava que com o tempo ia passar, mas esse negócio ainda está vindo, reverberando, declarou a instrutora sobre os rumores.

Ao continuar, declarou:

- Eu vou dizer sobre mim, não quero dizer sobre ninguém, até porque, não faz sentido falar publicamente sobre outra pessoa. O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa muito imatura, verde ainda, afirmou sobre as fotos que flagravam os dois.

Finalizando o desabafo, Vi Bueno afirma se arrepender da repercussão que teve, afirmou estar solteira e, ainda, disse que percebeu que não gostaria de se relacionar com aquela pessoa. Na época que, aparentemente, os dois estavam se conhecendo, a profissional foi apontado por ter acompanhando o famoso em compromissos da sua agenda e ido conferir a peça de teatro que Lima estava protagonizando.

- Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital. Todo mundo está vivendo a sua vida, graças a Deus. Não tem nada a ver de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo na agenda para ter tido algum relacionamento sério. Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar, disse ao encerrar.

Vale notar que, no início de fevereiro de 2024, Lucas Lima já havia negado que estaria vivendo um romance com a profissional. Mais recentemente, sobre os rumores da loira misteriosa, o cantor revelou que a mulher é Julia Martins, produtora do Caldeirão do Mion, e que, na verdade, eles são apenas amigos.