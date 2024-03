Vem aí! Netflix anuncia Nova Cena, primeiro reality musical brasileiro de rap e trap, e revela os nomes que compõem o júri

Nova Cena é o primeiro reality musical brasileiro da Netflix, que já está em produção. A versão nacional segue o formato do norte-americano Rhythm & Flow, com grande força documental, autêntica e focada nas histórias dos participantes que se enfrentam para descobrir quem é o novo nome da cena de rap e trap do Brasil. Quem vencer ganha R$ 500 mil para deslanchar sua carreira musical e uma participação na quinta temporada de Sintonia.

O júri é composto pelos artistas Djonga, de Belo Horizonte, Filipe Ret, do Rio de Janeiro, e a dupla de irmãs Tasha & Tracie, de São Paulo. A apresentação do programa fica com o rapper Kamau e quem solta o som é a DJ Miya B.

Nova Cena é uma produção da Endemol Shine Brasil, com direção de Cacá Marcondes e co-direção de Fábio Ock e Maristela Mattos. As gravações estão a todo vapor.