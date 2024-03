Luana Piovani faz declaração polêmica antes de reencontrar Pedro Scooby

Após os recentes e novos atritos, o ex-casal Luana Piovani e Pedro Scooby vão se reencontrar nesta terça-feira, dia 26, para comemorar o aniversário de 12 anos de idade do filho mais velho, Dom. Como você vem acompanhando, a atriz já havia reclamado anteriormente de ter que manter uma política de boa vizinhança quando estivesse cara a cara com o ex-marido novamente.

Para quem não sabe, Luana e Pedro foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos: Dom, Liz e Ben. Desde o término do relacionamento, em 2019, o casal protagoniza várias discussões e indiretas pelas redes sociais.

Atualmente, os artistas lutam na Justiça após o surfista entrar com um pedido para que a ex-esposa seja impedida de falar publicamente de assuntos relacionados a ele ou à criação dos filhos.

Agora, pouco tempo antes do reencontro, Piovani conta que recorreu à maconha e a um remédio ansiolítico para se acalmar.

Um banho, um beque [cigarro de maconha], um ansiolítico, uma playlist dos sonhos, uma escovada de dente com a minha pasta de rosas. Tô prontinha para o rojão, viva os químicos, escreveu Luana nos Stories, na manhã desta terça-feira, dia 26.

Vale notar ainda que o reencontro acontece antes da mudança de Dom para o Brasil. Segundo a famosa, que vive em Portugal, a família irá comemorar o aniversário do primogênito, depois o menino vai viajar com o pai e os irmãos e, então, vai oficialmente se mudar com o ex-BBB para o Brasil.