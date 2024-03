Houve progressos em prioridades de governo, sobretudo na inflação, diz premiê do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse, nesta terça-feira, 26, que houve progressos relacionados às três prioridades econômicas que estabeleceu quando assumiu o cargo, sobretudo em relação à inflação. Além de reduzir à metade à inflação, o premiê se comprometeu a impulsionar a economia e reduzir o endividamento.

Em audiência a um grupo seleto de parlamentares reunidos no Comitê de Ligação da Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro disse que, no ano passado, a economia britânica superou as expectativas.

Sunak voltou a dizer que é muito importante manter a dívida pública sob controle, uma vez que a segurança financeira não é só relevante para o país, mas também para o futuro dos serviços públicos.

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta de um parlamentar sobre o nível da dívida pública líquida britânica, calculada em 89% do Produto Interno Bruto no ano fiscal de 2023/24.

A proporção é a mais elevada para o governo desde o início da década de 60. O premiê afirmou que o seu governo está cumprindo com a leis fiscais.

Gaza

O premiê afirmou ainda que seu governo ficou satisfeito em apoiar a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Gaza, reiterando que foi uma postura consistente com o apelo anterior do governo para uma pausa humanitária imediata e sustentável, que permitiria a libertação segura de reféns, além do envio de mais ajuda ao enclave.

Sunak disse que o governo "continuará a fazer tudo o que puder" para melhorar a prestação de ajuda humanitária a Gaza, incluindo pedir a Israel para que cumpra o direito humanitário internacional em todos os níveis. O premiê disse ainda que pretende manter o apelo ao Hamas e a trabalhará com países como Egito e Catar para libertar incondicionalmente os reféns.