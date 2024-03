Maiara abre o jogo sobre processo de emagrecimento após se tornar assunto nas redes sociais

Se pronunciou! Maiara, da dupla com Maraisa, viu o seu nome viralizar nas redes sociais após postar um clique de biquíni e mostrar o seu corpo mais magro.

Após a repercussão dos assuntos e alguns comentários, a sertaneja decidiu abrir uma live e falar um pouco sobre o seu processo de emagrecimento. Em uma conversa com os fãs, ela afirmou que está se sentindo muito bem e não está doente.

- Sei que desde ontem fui assunto da internet falando sobre emagrecimento. Vou tentar resumir minha vida sobre meu corpo. Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabetes. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg.

Segundo Maiara, o processo começou há cinco anos:

- Comecei esse processo há cinco anos. Fiz uma lipoaspiração, bariátrica. Há 14 meses, engordei de novo. Sanfona, né? Fui parar nos 75 kg. Estava quase indo para a segunda bariátrica. Já coloquei balão intragástrico, já tentei de tudo. Nunca vi meu índice de gordura baixo, nunca fica no nível normal, ainda está alto, está 27%. Depois que fiz bariátrica, comecei a me cuidar mais, tomo vitaminas, meus exames estão normais. Questão de hormônio está normal.

- Fiz uma operação de guerra para emagrecer. Amo meu médico porque ele pergunta se tô feliz e digo que estou. O meu gostosa é estar assim, é me olhar no espelho para me sentir bem. Me sinto mais confortável com meu corpo assim. Fico muito feliz porque já pesei 85 kg. Hoje, estou com meus 47 kg. Me sinto bem assim, magra, gosto mais do meu corpo fino. Não estou doente, nunca estive tão feliz e perfeita.

A sertaneja então encerrou afirmando que tirou pessoas tóxicas de sua vida:

- Sou um milagre, sou a superação. Ainda não estou satisfeita, mas, com 36 anos, estou melhor do que quando tinha 20. Não é porque tenho dinheiro. É foco, disciplina. O que mais me emagreceu foi me livrar de pessoas tóxicas. Foi limpar meu ambiente de pessoas, de comidas tóxicas. Povo acha que bebo em todo show. Bebo, não, engano bem. Parece que não, mas sou uma pessoa espiritualizada.