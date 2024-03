Chico Diaz comemora 50 anos de carreira e é homenageado no 'Encontro'

O ator Chico Diaz comemorou seus 50 anos de carreira e, por esse feito, foi homenageado no programa Encontro com Patrícia Poeta, transmitido ao vivo pela Rede Globo e pela Globoplay nesta terça-feira, 26. Ele celebrou junto do irmão, Enrique Diaz, e do filho, Antônio Diaz, e também falou sobre a morte de seu personagem mais recente, o Padre Santo de Renascer.

"Muita concentração, muito estudo, e muito compartilhamento com o Breno da Mata ... Eu tenho morrido bem, venho morrendo bem", brincou o ator ao ser perguntado pela apresentadora sobre como foi trabalhar na cena da morte de Padre Santo.

Um dos papéis de maior destaque de Chico Diaz foi o cafetão Jader em Paraíso Tropical, novela que atualmente é transmitida na faixa do Vale a Pena Ver De Novo, da Globo. Ele também interpretou Belmiro em Velho Chico, Átila Mendonça em A Favorita e Rivaldo Valente em Todas as Flores.

O artista já participou de mais de 80 filmes, além de ter passado por grandes sucessos da teledramaturgia brasileira.

Enrique Diaz e Chico Diaz, que são irmãos, contracenaram juntos em Renascer. Enrique elogiou a veia artística do irmão: "Ele criou esse espaço, exerceu e ainda exerce a arte ... é um ar de coragem, você fundar um caminho desse tipo, desse grau de sofisticação e beleza", elogiou.

Antônio, filho de Chico Diaz, também participou da homenagem e contou que o pai foi uma inspiração para sua carreira. "Ele é um exemplo. A maior sorte de um filho é poder nascer e encontrar uma figura exemplar, de uma pessoa que tenha valores. Sempre me espelhei nele".

Nas redes sociais, internautas elogiaram a interpretação de Chico Diaz com o personagem Padre Santo, relembrando também o personagem Belmiro de Velho Chico.