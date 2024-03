Mãe de Bin Laden ora para acalmar o filho durante briga com Davi no 'BBB 24'

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, apareceu orando em frente à televisão para que o filho se acalmasse durante sua briga com Davi. A discussão começou após o quadro Sincerão desta segunda-feira, dia 25. No vídeo, ela pede a Deus que impeça a briga dos dois. "Meu Deus, tenha misericórdia, meu pai. Não deixe que esses meninos briguem. Acalma eles, meu Deus", pediu Mariza, enquanto ajoelhava, com as mãos para cima.

Alguns familiares repostaram o vídeo, dizendo: "o clamor de uma mãe acalma os corações". "Que Deus acalme seu coração", escreveu outro.

A mãe de Davi também reagiu

A mãe de Davi também foi gravada rezando pelo filho durante a briga. Elisângela pediu: "Meu Deus, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez", gritava. "Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém".

A origem da briga está, sobretudo, no que ocorreu durante o Sincerão. Matteus, ao apontar Bin com sua maior desavença dentro da casa, disse que enxerga atitudes contraditórias no cantor, como o fato dele se aliar a pessoas que já votaram nele para o Paredão.