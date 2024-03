Jogos de Paris-2024 podem custar até R$ 27 bilhões para governo francês, diz tribunal

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 poderão ter um custo de até 5 bilhões de euros, equivalente a R$ 27 bilhões, para o governo francês, informou o Tribunal de Contas da França, nesta terça-feira. O valor foi apontado pelo presidente do órgão, Pierre Moscovici, que apresentou os números em caráter de estimativa.

"Ainda não sabemos o custo certo. O tribunal de contas irá auditar as contas depois dos Jogos", disse Moscovici, em entrevista à radio France Inter. "Estes Jogos deverão custar entre três e cinco bilhões (de euros)", disse a autoridade, indicando uma margem de cálculo, que será finalizado somente ao fim das duas grandes competições.

"O Tribunal vai auditar as contas ao fim dos Jogos", destacou Moscovici, que já foi ministro da Economia da França. Ele afirmou também que, apesar das altas cifras, os Jogos de Paris-2024 terão um impacto "moderado" nas contas públicas do país. Até o ano passado, a expectativa era de gastos da ordem de até 2,5 bilhões de euros.

A estimativa inclui apenas os gastos públicos para a realização do grande evento. Na soma total dos custos, incluindo o investimento feito pela iniciativa privada, as cifras devem alcançar os 9 bilhões de euros, algo em torno de R$ 48,6 bilhões.

A estimativa feita pelo presidente do Tribunal de Contas acontece no mesmo dia em que o governo francês divulgou que o déficit público do país alcançou 5,5% do PIB em 2023, número acima do esperado. A dívida pública francesa alcançou 110,6% do PIB.

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto. A Paralimpíada acontecerá entre 28 de agosto e 8 de setembro.