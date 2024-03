Após briga de Davi e Bin Laden no BBB24, Wanessa Camargo manda indireta sobre expulsão: O bode expiatório aqui cansou!

Wanessa Camargo teve muitos conflitos com Davi dentro do BBB24. A cantora foi desclassificada depois de ser acusada de agredir o brother e agora, fora do reality, ela segue dando opinião sobre o que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, a artista expôs sua visão da briga mais recente que aconteceu entre o motorista de aplicativo e MC Bin Laden durante o Sincerão dessa terça-feira, dia 26.

Depois de assistir à discussão que se desenrolou após a dinâmica, Wanessa foi ao X, antigo Twitter, opinar sobre a situação. Segundo a artista, o público estaria conhecendo outro lado de Davi, uma versão que o grupo dos Camarotes já conhecia.

Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!

Vale lembrar que bode expiatório, expressão usada por Wanessa, pode se referir a uma pessoa que levou a culpa por uma situação, mas que, na verdade, era inocente. Com isso, a cantora estaria considerando que não deveria ter sido expulsa.

Após o assunto explodir na web, Wanessa apagou o vídeo onde pedia desculpas a Davi após a expulsão. No registro, a cantora expôs que tirou alguns dias para ficar longe das redes sociais e entender tudo que aconteceu durante seu confinamento.

A artista dizia que estava estudando sobre o racismo e entendeu que algumas de suas falas no BBB24 teriam causado dor e desconforto a Davi, sua família e outras pessoas do público.

- Oi, gente! Eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias, e foi muito bom. O tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Ela vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos. Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso eu estou aqui. Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos!

No final do vídeo, Wanessa se desculpava com o brother e sua família pelas falas. Porém, o registro já não se encontra mais disponível nas redes sociais da cantora.

Durante a madrugada desta terça-feira, dia 26, Wanessa também desabafou sobre a sua expulsão. A artista ainda compartilhou um longo conselho com os seguidores sobre se reconhecer e se reconectar com as suas próprias ideias.

No Instagram, a cantora usou a imagem de uma borboleta ao publicar:

Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você! Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos! Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar, teremos a chance de aprender e evoluir! Somos todos, todos filhos do mesmo Pai e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar! Onde tiver dor, que possamos trazer a cura! Volto para mim e sei quem sou! Nunca duvide de quem és!