Internautas abrem debates sobre briga entre Bin Laden e Davi no BBB24 e se divertem com confusão

O Sincerão da última segunda-feira, dia 25, entregou uma das maiores brigas de toda a edição do BBB24. Enquanto MC Bin Laden discutia com Matteus, Davi tentou entrar no meio para defender o amigo e apenas acabou colocando mais lenha na fogueira. Tanto o motorista de aplicativo quanto o funkeiro perderam completamente a paciência e travaram uma treta que poderia ter resultado em agressão.

Os brothers ficaram perigosamente próximos enquanto trocavam gritos e tiveram que ser segurados por outros participantes, pois estavam com os rostos praticamente grudados e seguiam partindo para cima um do outro. A web teve opiniões dividias quanto ao conflito. Enquanto alguns acreditam que Bin é quem estava errado, outros defendem que Davi deveria ser expulso por agressão, já que internautas alegam que ele encostou a cabeça no colega de confinamento. Porém, ainda resta à produção decidir qual o seu posicionamento em relação à briga.

Bin Laden disse que alegrete tava rebolando e foi desrespeitoso com a Alane sem sentido nenhum, Davi só quis pontuar que ele tava passando do ponto e o bin explodiu, foi um babaca total ridículo demais, opinou um usuário do Twitter.

E FOI AQUI que tudo começou. O METIDO, ARROGANTE, VTZEIRO do insuportável Davi...foi se meter na briga de Matteus e Bin e colocou a mão no BIN! Provocou.100% FISICAMENTE PROVOCOU! Inadmissível, disparou outra pessoa.

Enquanto telespectadores faziam debates sobre quem estaria certo ou errado na treta, outros estavam entretidos com a briga e se divertiram com os acontecimentos. Durante toda a confusão, Lucas Buda tentou segurar Bin Laden e acabou escorregando e cando no chão. Leidy também tentou entrar no meio e ficou correndo atrás do funkeiro. Em certo ponto, um dummy precisou intervir e pedir que Davi e o cantor cessassem o conflito.

Na real, nessa treta toda, palmas para o Buda Calabreso. Levou uma coça de cinco levar para impedir o Bin de agredir o Davi, além de ser um amigo leal, porque claramente ele foi agredido e mentiu dizendo que escorregou no pó, quando na verdade não havia pó nenhum ali, analisou um fã do reality.

Meu Deus, agora que vi a Leidy rodopiando segurando o Bin, deu risada outro.

A certo ponto, até o próprio Boninho ativou a voz do Big Boss e decidiu falar diretamente com os participantes por perceber que a briga estava tomando um rumo perigoso.

- Acabou, os dois. Parou. Passaram do ponto, acabou.

Após assistir todo o ocorrido, Arthur Picoli chegou a fazer uma piada sobre o atrito que teve com Fiuk no BBB21.

Queria um dummy para me proteger do Fiuk também. Saudades, moleque.