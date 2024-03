Anderson Leonardo, do grupo Molejo, segue em estado grave e estaria cantando no hospital

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, segue internado em estado grave. O canto foi diagnosticado com um câncer raro chamado inguinal, que fica localizado na região da virilha. Em meio a boatos da morte do cantor, a assessoria do mesmo, Andréia Assis, contou ao Portal Leo Dias que o músico está consciente e até cantando.

Agora à noite ele simplesmente está de volta e está cantando no quarto do hospital, contou a assessora.

Ela também explicou o motivo da família ter sido chamada até o hospital:

- É porque toda vez que o Anderson é internado, a equipe oncológica chama a família para dizer: O quadro dele é assim. O quadro dele requer esse tipo de cuidado e nós vamos manter ele aqui no hospital, isso é de praxe.