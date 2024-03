‘Para show do Alceu Valença tem, para remédio não’, diz Taka

O pré-candidato a prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) usou as suas redes sociais para se manifestar sobre matéria do Diário veiculada no domingo (24) sobre o atraso nas obras do Quarteirão da Educação. O tucano publicou quatro vídeos fazendo duras críticas à gestão do prefeito José de Filippi (PT). “O equipamento deveria ter sido entregue no dia 19 de fevereiro. São 18 meses, tempo suficiente. Mesmo porque destruíram escolas lá existentes e os alunos estão sofrendo”. E complementa. “Show do Alceu Valença fizeram, remédio não tem, pediatra não tem, recurso para a Apae não tem.”

Taka que é presidente da SPObras, autarquia da Prefeitura de São Paulo, também falou sobre o apontamento do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre gastos execessivos o Paço diademense. “Obra faraônica. Estão gastando mais dinheiro do que podem pagar. Gestão irresponsável. Prefeitinho, toma juízo e tenha um pouco de vergonha na cara”, disparou.

Em um dos vídeos gravados, Taka se dirige até o Quarteirão da Educação para mostrar aos seus seguidores o atraso nas obras. E mais um vez disparou contra a gestão diademense.

“É só esqueleto. Nada foi feito. Uma questão que infelizmente envergonha. Ferragens enferrujadas pelo tempo. Este tipo de obra só dá vergonha para o nosso município.”

No último domingo, reportagem do Diário mostrou que as obras do Quarteirão da Educação, prometidas para fevereiro, já estão atrasadas e avançaram pouco mais de 50%, o que deve estender o projeto por mais um bom período. Além disso, destacou o apontamento de fiscalização do TCE cobrando a adoção de medidas corretivas por parte da Prefeitura em relação aos investimetos no projeto, sob alerta de ter a contas pública rejeitadas.

RESPOSTA

A Prefeitura de Diadema não se manifestou sobre os ataques de Taka Yamauchi. Porém, referente ao Quarteirão da Educação informa se tratar da maior obra educacional da história de Diadema e que trará um impacto positivo imensurável para a população do Jardim Promissão e de toda cidade.

O texto diz ainda que o equipamento vai unir educação, esporte, lazer e cultura na região mais adensada da cidade para se transformar em um espaço de pertencimento e elevação da autoestima municipal.

Sobre o atraso, observa que a construção enfrenta desafios do ponto de vista de engenharia e arquitetônico por estar em um local super adensado, mas considera estar em um bom ritmo de obras e que a previsão de entrega do equipamento é 2024.