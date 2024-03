Alcaraz passa bem por Monfils e continua firme na busca pelo 2º título em Miami

Disposto a retomar o trono em Miami, onde ganhou seu primeiro Masters 1000 da carreira em 2022 - caiu na semifinal diante de Jannik Sinner no ano passado -, o espanhol Carlos Alcaraz fez um treino de luxo nesta segunda-feira, diante do veterano francês Gael Monfils, avançando às oitavas de final com 6/2 e 6/4 após 1h15 de jogo.

Alcaraz começou a partida mostrando força e não teve trabalho para abrir 1 a 0 com apenas 33 minutos de disputa. Com duas quebras, nos games cinco e sete, e sem jamais ter o saque ameaçado, fechou o primeiro set com 6 a 2.

Principal favorito em Miami com a desistência de Novak Djokovic, o espanhol manteve o embalo e já abriu o segundo set superando o serviço do francês. Depois de três quebras seguidas, Monfils desencantou ao diminuir para 2 a 1. Mas tinha uma quebra de desvantagem e precisava reagir se não quisesse ser eliminado.

Ocorre que do outro lado estava um talentoso segundo lugar do mundo. Alcaraz não apenas confirmou mais um serviço como impôs nova quebra, abrindo 4 a 1 e encaminhando a tranquila vitória. Na hora de fechar em novo 6 a 2, contudo, Monfils devolveu uma das quebras e fechou o serviço. Mas o espanhol não desperdiçou nova oportunidade e celebrou a vitória com 6 a 4 em pontos diretos.

DEMAIS JOGOS

Campeão em 2021, o polonês Hubert Hurkacz teve de lutar muito para avançar às oitavas de final em Miami. Diante do americano Sebastian Korda, empurrado pela torcida, o cabeça 8 precisou de três sets para se garantir.

Foram dois sets seguidos decidido no tie-break, com Hurkacz ganhando o primeiro e perdendo o segundo, ambos com a mesma parcial 7/6 (7/5). Na parcial decisiva, o polonês conseguiu a quebra no quarto game e chegou a abrir 4 a 1. Sem ter o saque ameaçado, fechou em 6 a 3.

Nas oitavas, Hurkacz desafiará o búlgaro Grigor Dimitrov, 11º favorito em Miami, que arrasou com o alemão Yannick Hanfmann na partida mais rápida do dia. De maneira arrasadora, fez 6/1 e 6/0 em somente 46 minutos.

Em outras partidas desta segunda-feira, o cabeça 4, o alemão Alexander Zverev, superou o americano Christopher Eubanks em sets direitos, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, e terá pela frente o russo Karen Khachanov, algoz do argentino Francisco Cerúndolo em três sets: 6/1, 5/7 e 7/6 (7/5).

Já o húngaro Fabian Marozsan passou pelo australiano Alexei Popyrin com 7/5 e 6/3. Seu rival será outro representante da Austrália, Alex de Minaur, que fez 7/6 (7/3) e 6/4 no alemão Jan-Lennard Struff.