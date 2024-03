Calleri corre sem dores e aprimora físico para estreia do São Paulo na Libertadores

Ausência bastante lamentada pelos torcedores nas quartas de final do Campeonato Paulista, o atacante Calleri não deve ser problema para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores, dia 4 de abril, em Córdoba, na Argentina, diante do Talleres. O centroavante correr em volta do campo no CT da Barra Funda nesta segunda-feira e deu mostras que não sente mais a lesão que o tirou do jogo com o Novorizontino.

Calleri sofreu o rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita que o dificultava de se movimentar por causa das dores. Ele até tentou jogar no sacrifício contra o Novorizontino no MorumBis, mas nem mesmo com auxilio de medicamentos conseguiu ir a campo.

Como o São Paulo não esconde de ninguém que largar bem na Libertadores, mesmo na casa do Talleres, é a prioridade, o atacante vem recebendo atenção especial para jogar no Estádio Mário Kempes, daqui 10 dias.

Sem dores, o goleador aprimora o físico para não sentir tanto a falta de ritmo nesses dias sem jogos. O São Paulo trabalha forte para ter outros reforços na Argentina, casos de Wellington Rato e Ferreirinha, que também foram a campo nesta segunda-feira, mostrando que também estão reabilitados.

Já o volante Luiz Gustavo ficou na academia fazendo reforço muscular e deve demorar um pouco ainda para se juntar aos companheiros antes de voltar a jogar. A comissão técnica trabalha com cautela para evitar que o jogador volte a sofrer com o problema no tendão de Aquiles da perna direita.

Enquanto não tem todas as peças à disposição, o técnico Thiago Carpini trabalha situações de jogo que deve encarar contra o Talleres, em campo reduzido e com os jogadores tendo de se livrar da bola rapidamente sem errar passes com marcação sob pressão. A ideia é atrair o adversário e encaixar contragolpes em velocidade.