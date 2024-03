Vem aí! Lollapalooza Brasil anuncia datas do festival para 2025

Após a emoção de três dias com mais de 40 horas de música, experiências memoráveis, cenografias e muita festa no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Lollapalooza Brasil 2025 já tem data definida. O festival vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março.

Detalhe: prepare o bolso que a primeira venda de ingressos será do Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento, e será realizada a partir desta terça-feira, dia 26, com os menores valores desta edição. A compra é feita diretamente no site da Ticketmaster.

Nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo outras informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento. �

Confira os valores:

Inteira: 1840 reais (sem taxa) e 2.208 reais (com taxa)

Social: 1.012 reais (sem taxa) e 1.254 reais (com taxa)

Meia: 920 reais (sem taxa) e 1.104 reais (com taxa)