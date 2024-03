Zero surpresa que Bolsonaro seja um fugitivo confesso, diz Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 25, ter "zero surpresa" quanto à notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou duas noites na Embaixada da Hungria em Brasília.

Em entrevista à imprensa após sessão solene de 200 anos do Senado, Padilha repetiu algumas vezes que o ex-presidente é um "fugitivo confesso".

O ministro afirmou que as imagens, divulgadas nesta terça pelo jornal The New York Times, "só reforçam que Bolsonaro é um fugitivo confesso".

Padilha evitou, porém, fazer juízo de valor sobre qual será o destino de Bolsonaro. "O que a Polícia Federal e a Justiça vão fazer com essas imagens, não cabe a mim opinar", limitou-se a dizer.

"As instituições estão funcionando normalmente. Precisamos ter clareza da normalidade. O que o governo sempre vai exigir é o respeito ao Estado democrático de direito, mas não vamos passar pano diante daqueles que planejaram, financiaram ou executaram os atos criminosos do 8 de janeiro", afirmou o ministro.