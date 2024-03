Haddad e Ceron vão ao Planalto para reunião com Rui Costa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, deixaram a sede da pasta há pouco e foram ao Palácio do Planalto para uma reunião na Casa Civil, com o ministro Rui Costa. O compromisso não constava da agenda de Haddad - a reunião que ele teria nesta tarde com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi adiada.

Mais cedo, Haddad recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na Fazenda. A reunião tratou da proposta que o governo apresentará para a indexação da dívida dos Estados. Na última semana, Haddad disse que a proposta do governo já teve aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que seria apresentada aos governadores na terça-feira, 26.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, após o avanço nas negociações para mudança no indexador da dívida dos Estados, capitaneadas pelos governadores do Sul e Sudeste, os governos regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estudam apresentar ao Executivo federal uma proposta que equilibraria valores e esforço da União para com eles, com mudanças em três frentes: repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE), medidas para espaço fiscal e política de precatórios.