Saiba quem é Joaquim Valente, lutador de jiu-jítsu e novo namorado de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen, conhecida mundialmente por sua carreira de modelo, confirmou seu namoro com Joaquim Valente, um instrutor de jiu-jítsu de Miami, em uma entrevista ao The New York Times publicada no sábado, dia 24. Ela disse que eles começaram a namorar em junho de 2023.

O público começou a especular sobre o relacionamento deles em novembro de 2022, quando Gisele e Joaquim foram vistos juntos na Província de Puntarenas, na Costa Rica, acompanhados pelos filhos da modelo, logo após ela anunciar seu divórcio do jogador Tom Brady. Naquele momento, Gisele negou que estivessem namorando.

De acordo com a revista People, fontes próximas ao casal disseram que a amizade deles se transformou em romance depois do divórcio de Gisele. E antes de confirmar o relacionamento, o casal já possuía muitos interesses em comum, como o compromisso com um estilo de vida saudável e o amor pelo jiu-jítsu. Ambos são brasileiros e gostam muito de Miami, onde Joaquim mora e trabalha.

Joaquim Valente estudou jiu-jítsu com Hélio Gracie. Ele é cofundador da Valente Brothers Jiu-Jitsu em Miami, onde ensina seguindo os métodos de Gracie. Além do jiu-jítsu, Joaquim tem um diploma em criminologia pela Barry University.