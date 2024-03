'Justiça seja feita', diz Kataguiri, endossando expulsão de Chiquinho Brazão do União Brasil

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil- SP) falou sobre a decisão da sua sigla que determinou, por unanimidade, expulsar de seus quadros o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), preso na manhã deste domingo, 24, por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

"Recebi com indignação a notícia do envolvimento de Chiquinho Brazão no assassinato da vereadora Marielle Franco e repudio veementemente sua conduta. Não deixarei de condenar criminosos só porque fazem parte do meu partido e endosso a decisão de sua expulsão, já comunicada pelo União Brasil. Espero que tanto ele quanto todos os envolvidos sejam punidos no rigor da lei e que a justiça seja feita."

O irmão de Chiquinho, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), também está entre os detidos na operação realizada neste domingo pela Polícia Federal (PF).