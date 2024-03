Acompanhado da advogada, Daniel Alves deixa prisão após pagamento de fiança

Na tarde desta segunda-feira, dia 25, Daniel Alves deixou a prisão, em Barcelona, após quase 15 meses. Acompanhado da advogada e da mãe, o ex-jogador saiu pela porta da frente após pagar uma fiança de um milhão de euros - cerca de cinco milhões de reais.

Aparentemente mais magro, Daniel deixou o local muito bem vestido com uma calça jeans, sapato de marca e uma jaqueta preta. Na porta do local houve muitos protestos de pessoas contra a liberdade provisória do brasileiro.

Vale pontuar que Daniel Alves foi condenado, no mês de fevereiro, a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Durante o período em que esteve preso, o brasileiro teve quatro pedidos de liberdade negados.

Mesmo com a liberdade, Alves foi obrigado a entregar os seus passaportes; não pode deixar a Espanha; deve comparecer semanalmente ao Tribunal; e, por fim, tem que manter distância da vítima - e evitar qualquer tipo de contato com a mesma.