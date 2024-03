Como o Piauí montou um esquema inédito para recuperar celulares roubados? Entenda

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Piauí implementou um novo esquema de investigação que permitiu recuperar cerca de 4 mil celulares nos últimos nove meses. O projeto é aplicado desde 2023 e desde então, segundo a SSP, o Estado diminuiu em 40% o número de roubos e furtos de celulares na capital, Teresina, e 37% nos municípios do interior.

As ações de recuperação foram intensificadas em 2024, registrando uma redução de 50% no número de roubos diários de celulares em Teresina.

O projeto, tido como pioneiro no País, funciona a partir de três pontos principais:

- O primeiro passo da estratégia está no rastreamento dos aparelhos a partir de informações obtidas com a colaboração de operadoras de telefonia móvel. Ordens judiciais obrigam as empresas a fornecerem informações sobre abertura de novas linhas em aparelhos irregulares, e é a partir daí que as investigações começam. A busca e rastreio do aparelho com base nessas informações são chamadas pela segurança do Piauí de blitzens.

- Na sequência, intimações em massa são disparadas para os aparelhos. Por meio de mensagens, quem está com o celular é orientado a comparecer a uma unidade policial e fazer a entrega do aparelho. Se a orientação for seguida, a pessoa não é responsabilizada pelo roubo ou furto registrado, já que não é possível atribuir nenhum tipo de prova sobre a ocorrência. Caso contrário, o monitoramento do celular segue e policiais podem ir pessoalmente fazer a apreensão;

- A Operação Interditados também integra o esquema, fechando os três pilares do projeto. Nessa etapa, agentes realizam a interdição de estabelecimentos, físicos ou virtuais, que fazem compra ou revenda de celulares roubados.

Todos os dados de investigações são centralizados em um aplicativo desenvolvido pela Inteligência da SSP e permite que agentes da Superintendência de Operações Integradas (SOI) consultem em um só lugar as informações relacionadas a ocorrências do tipo, desde registros de busca até dados sobre a recuperação.

Outro sistema que integra o trabalho, o Lupa Bot, é utilizado em todo o Estado e permite que policiais façam consultas para verificar se aparelhos possuem restrição de roubo ou furto, bastando uma foto do IMEI para isso.

O Superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Mateus Zanatta, destacou em nota divulgada pela Secretaria a efetividade da estratégia. "Representantes da Polícia Civil e Polícia Militar de vários Estados do País têm nos procurado com o objetivo de implantar modelos semelhantes ao que é desenvolvido pelo Piauí, no que diz respeito ao roubo, furto e comercialização de aparelhos celulares com restrição", afirmou.

Foi em colaboração com a Polícia Civil de outros Estados que a investigação piauiense recuperou aparelhos que foram comercializados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará.

Neste ano, já foram realizadas 1.195 intimações, 14 lojas foram interditadas e 17 pessoas foram presas. Nesse intervalo, 442 celulares foram entregues aos donos. De acordo com dados da SSP, durante o carnaval, foi contabilizada uma queda de 59,20% no número de roubos e uma redução de 38,24% de furtos de celulares na capital.

Brasil teve quase um milhão de aparelhos roubados ou furtados em 2022

Levantamento apresentado no ano passado no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) apontou que quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil no ano passado, alta de 16,6% ante 2021. Do total, mais de 1/3 dos roubos e furtos ocorreram em São Paulo, mas os maiores crescimentos em termos proporcionais foram registrados na Bahia e no Rio de Janeiro.

Segundo o anuário, 999.223 pessoas registraram furto ou roubo de celulares em 2022, o que equivale a quase um caso por minuto. Mais populoso do País, o Estado de São Paulo teve média de quase 950 registros por dia - ao todo, 346.518 paulistas tiveram seus aparelhos levados em 2022, segundo os dados oficiais.

Quando se considera a proporção de habitantes, os maiores crescimentos desses tipos de crimes foram registrados na Bahia (acréscimo de 70,5%) e Rio (58,6% a mais do que em 2021).

Por outro lado, o Fórum aponta que seis Estados tiveram queda de casos de roubo ou furto de celulares. A maior queda foi em Mato Grosso (redução de 41%). Outros cinco Estados também apontaram melhora nos números: Roraima (redução de 14,5%), Paraíba (-4,5%), Acre (-3,8%), Pará (-3,5%) e Rio Grande do Norte (-3,3%). (COLABORARAM ITALO LO RE E MARCIO DOLZAN)