Oi apresenta à Assembleia de Credores versão atualizada do plano de recuperação

A Oi informou nesta segunda-feira, 25, em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que apresentou à Assembleia Geral de Credores (AGC) a versão atualizada do plano de recuperação judicial. O encontro acontece num hotel na zona oeste do Rio de Janeiro e é transmitido ao vivo pelo YouTube.

A AGC foi suspensa por três horas, a pedido da empresa, para que a empresa possa conversar com seus credores sobre "as pontuais alterações" efetuadas no plano apresentado, conforme o presidente, Mateus Bandeira.

"O Plano Atualizado apresentado é resultado da continuidade das extensas negociações, mantidas entre a companhia e seus principais credores e outros stakeholders, melhorias e contribuições de credores, em relação à versão anteriormente apresentada", disse a Oi no fato relevante. "Este Plano Atualizado está sujeito ainda à análise e apreciação dos credores durante a Assembleia Geral de Credores que se realiza na data de hoje."