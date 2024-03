João Gomes comenta sobre rotina de cuidados do primeiro filho: O banho é o melhor

João Gomes participou do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, dia 25. No palco, o cantor lamentou a saudade do filho, que tem apenas dois meses de vida. O pequeno é fruto do noivado com a influenciadora Ary Mirelle.

Ao falar com Patrícia sobre o parto de emergência de Ary, ele contou:

- Era um desejo antigo, queria muito que esse dia chegasse e chegou. A gente sofreu com o parto de emergência e ali o pensamento só dizia: Será que não vou conseguir conhecer esse cara?

Sobre os cuidados com o primogênito, João comentou que Ary é uma mamãe coruja e que ele ainda não pôde fazer muito:

- Fico ali olhando, ela não deixa eu fazer muita coisa, não. Dou banho, o banho é o melhor, ou então quando bota para dormir ou acorda o menino. Acho que o pai só faz acordar.

Ao finalizar o papo, ele ainda afirmou:

- Espero que seja um bom pai, assim como meu pai foi para mim.

Paizão, não é?