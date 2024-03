'Por favor, não me gastem', diz Luana Piovani ao rebater críticas de portugueses

A atriz Luana Piovani, que mora em Portugal, deu uma declaração que foi criticada pelos portugueses. Em entrevista ao podcast PodDelas, transmitida em fevereiro, ela afirmou que no país europeu não há consumo de refrigerante. "Refrigerante é uma maldição brasileira que a gente herdou dos Estados Unidos. Não existe refrigerante em Portugal. Ninguém toma. O que criança bebe lá? Água", disse na ocasião.

No entanto, muitos portugueses contestaram o argumento da atriz. Por isso, em entrevista ao apresentador Manuel Luis Goucha, Luana retomou o assunto e se explicou. "Eu fico extremamente chateada de saber que eu faço um elogio e as pessoas não conseguem ter compreensão de texto para entender", disse. "Vocês são sofisticados. No Brasil, as pessoas colocam Coca-Cola na mamadeira e dão para neném".

"Aqui é o hábito da boa mesa, de se alimentar bem e estar em família", explicou. "Agora, eu falo da quantidade de feminicídio que tem em Portugal e ninguém se melindra. As pessoas se melindram porque eu falei que não tem refrigerante (...). Vamos pegar as coisas que a gente realmente tem que se constranger". Com seu senso de humor habitual, a atriz deu o assunto por encerrado. "Por favor, não me gastem", completou.