Diagnosticada no mesmo período que Kate Middleton, Fabiana Justus revela como contou do câncer para os filhos

Na última sexta-feira, dia 22, Kate Middleton compartilhou um pronunciamento anunciando que está tratando um câncer. A Princesa de Gales contou que estava afastada das aparições oficiais da família real para cuidar do assunto em particular para explicar a situação melhor aos filhos, George, Charlotte e Louis.

Assim como a nobre, Fabiana Justus foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2024, mesmo período de Kate. A filha de Roberto Justus contou ao Fantástico que quando recebeu a notícia só pensou nos três filhos.

- Assim, na hora, eu nem conseguia raciocinar direito, né? Estava chorando e eu falava assim para o médico, eu tenho três filhos, eu tenho três filhos.

Um dos momentos mais delicados ao lidar com sua leucemia mieloide aguda, câncer localizado nas vias sanguíneas, foi contar sobre a situação para as crianças. Segundo Fabiana, ela explicou que poderia perder os cabelos e isso era uma coisa boa, porque quer dizer que o remédio estava fazendo efeito.

- Eu só falei que eu estava precisando ficar mais forte e que eu precisava da ajuda de um remedinho que só podia tomar no hospital. Hoje eu falo para elas que meus soldadinhos de defesa estão fraquinhos e que eles precisam de ajuda para ficar fortes. Eu falei para elas que se caísse meu cabelo, significa que o remédio está dando certo. Tentei pintar de uma forma positiva e aí elas falaram: 'aí que bom que caiu, então quer dizer que está dando certo.

Relembrando suas coincidências com Kate, Fabi disse que seu casamento foi 20 dias antes da cerimônia de William e Middleton. Além disso, as duas têm três filhos e descobriram a doença no mesmo mês.

- Eu fiquei muito tocada, porque eu lembro muito bem, quase 13 anos atrás, porque eu casei em 9 de abril e ela casou em 29 de abril de 2011. E aí eu lembro de acordar para ver o casamento dela, aquela coisa e tal. E aí, hoje, com três filhos cada uma, 13 anos depois, ela recebeu o diagnóstico de câncer no mesmo mês que eu recebi o meu.

Em suas redes sociais, Justus adora compartilhar mais detalhes de seu tratamento, além de levar tudo com muito otimismo e leveza. Para ela, é preciso dar mais enfoque no assunto e tirar o peso da palavra câncer.

- A gente precisa desmistificar isso, é uma das doenças mais frequentes hoje, atrás somente das cardiovasculares.